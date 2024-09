BE:FIRSTのライブドキュメンタリー映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』が、11月15日に全国公開されることが決定。あわせて特報映像とティザーアートが公開された。 参考:三山凌輝が考える『虎に翼』が支持される理由直明の役作りは「もし僕がこの時代にいたら」 本作は、「BE:FIRST THE MOVIE」の第2弾となるライブドキュメンタリー映画。映画でしか観られない『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Main