タレントの中山秀征（57）が15日、東京・EX THEATER ROPPONGIでで音楽ライブ「カラオケまねきねこpresents HIDE LIVE2024 TOO MUCH NIGHT今夜も最高！」を開催した。歌あり、笑いあり。“一緒に楽しめる”のコンセプトのごとく、盛りだくさんのエンターテインメントを届けた。自身が主演したドラマ「静かなるドン」で演じた「近藤静也」のトレードマークの白スーツ＆サングラス姿で登場する一幕もあれば、スペシャルゲストで五木ひ