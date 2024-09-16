芝クッション値9.9＝標準※日曜午前7時含水率＝芝G前13.2％、4角13.8％ダートG前1.5％、4角1.8％※日曜午前5時。日曜10Rは芝1800メートル1分45秒5。開幕2週目とあって時計は速い。今日の天候は不順だが、スピード勝負になりそうだ。