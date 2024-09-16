歌手近藤真彦（60）が15日、盟友・野村義男（59）と共に来年3月1、2日に初の台湾コンサート「MASAHIKOとYOSHIOin台湾2025」を台北・HANASPACEで行うことを発表した。この日、近藤は香川・観音寺のハイスタッフホールに1200人のファンを集めてツアー「MasahikoKondoさよならなんて言えないよ2024〜パワーあげます左上貰います〜」をスタートした。「ハイティーン・ブギ」「ミッドナイト・ステーション」「ブルージーンズ