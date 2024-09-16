【ラ・リーガ第5節】(モンティリビ)ジローナ 1-4(前半0-2)バルセロナ<得点者>[ジ]クリスティアン・ストゥアーニ(80分)[バ]ラミネ・ヤマル2(30分、37分)、ダニ・オルモ(47分)、ペドリ(64分)<退場>[バ]フェラン・トーレス(86分)<警告>[ジ]ブライアン・ヒル(36分)、ポルトゥ(90分+1)、クリスティアン・ストゥアーニ(90分+6)[バ]パウ・ビクトル(84分)、ラミネ・ヤマル(90分+1)観衆:13,891人