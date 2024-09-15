[9.15 フランス・リーグアン第4節](スタッド ドゥ ラ ボジョワール)※24:00開始<出場メンバー>[ナント]先発GK 1 アルバン ラフォンDF 2 ジャン=ケヴィン デュベルヌDF 4 ニコラ パロワDF 21 ジャン=シャルル カステレットDF 98 ケルバン・アミアンMF 5 ペドロ チリベジャMF 6 Douglas AugustoMF 8 ジョアン ルプナンMF 10 ティノテンダ カデウェレMF 27 モーゼス サイモンFW 39 マティス アルビーヌ控えGK 30 パトリック・カ