文化財修復師の心と技でよみがえる２千年前の中国玉器【新華社南昌9月16日】中国の玉器は漢代に最も発展した。「君子は玉において徳を比す」という君子の徳を玉に例えた儒家の思想の下、貴族階級は玉器を儀礼に用いる礼器としてだけでなく、日常の器物にも用いた。江西省南昌市にある漢代諸侯の墓、海昏（かいこん）侯劉賀（りゅう・が）墓からは、主棺だけで40点（組）余り、全体で400点（組）を超える玉器が見つかり、前漢中