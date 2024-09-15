ミスマガジン2024 審査員特別賞の吉田彩仁が、発売中のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』(講談社)第41号のグラビアに登場している。吉田彩仁吉田は2007年6月29日生まれ、福岡県出身。将来は女優などを目指しており、あどけない表情と透明感が魅力。グラビアでは、鮮やかな黄色のビキニや、太陽の下での無邪気な姿を見せた。