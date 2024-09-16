■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース (7378) アシロ 東証グロース (3653) モルフォ 東証グロース (2327) ＮＳＳＯＬ 東証プライム (8585) オリコ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4578) 大塚ＨＤ 東証プライム (2929) ファーマＦ 東証プライ