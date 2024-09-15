【J2第31節】(カンセキ)栃木 2-3(前半2-1)水戸<得点者>[栃]宮崎鴻(6分)、福島隼斗(29分)[水]久保征一郎(17分)、楠本卓海(58分)、中島大嘉(73分)<警告>[栃]南野遥海(36分)、平松航(90分+3)[水]村田航一(89分)主審:川俣秀