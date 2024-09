(撮影=Masahiro Yamada) ONE OK ROCKが9月14、15日、ワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』を味の素スタジアムからスタートした。【写真】ONE OK ROCK、味の素スタジアムでのライブの模様今回、アジアはスタジアム会場、北米・ヨーロッパはアリーナ会場と、過去最大規模のワールドツアーになっており、これまで数多くの海外ライブを積み重ねてきたONE OK ROCKにとっても大きな挑戦であり、