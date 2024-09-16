MISAMO 『HAUTE COUTURE』 Album Trailerサムネイル ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの３人からなるユニットMISAMOが、11月6日にリリースされるMISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』（オートクチュール）のAlbum Trailerを公開した。【動画】MISAMO 『HAUTE COUTURE』 Album Trailer『HAUTE COUTURE』は、世界に一つしかないオーダーメイド服を意味する。本Album Trailerは、職人