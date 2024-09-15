『舞台「けものフレンズ」JAPARI STAGE！～きみのあしおとがまたきこえた～』が11月8日（金）から11月17日（日）まで、東京・品川プリンスホテル クラブeXで上演されることがわかった。 『けものフレンズ』は、『ケロロ軍曹』で知られる吉崎観音氏がコンセプトデザインを手がけるメディアミックスプロジェクト。人間の姿をした動物の少女“フレンズ”たちが暮らす“ジャパリパーク”を舞台とした作品だ。コミッ