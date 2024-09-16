【モデルプレス＝2024/09/16】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）のJAPAN 2nd MINI ALBUMタイトルが「HAUTE COUTURE」（オートクチュール／11月6日リリース）に決定。あわせて、ティザー映像が解禁された。【写真】TWICE、セクシー衣装で美脚＆美くびれ披露◆MISAMO、2ndミニアルバムタイトル決定TWICEの日本人メンバー・MINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）の3人からなるユニットMISAMO。JAPAN 2nd MIN