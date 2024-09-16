自民党の林幹雄・元経済産業相（７７）（衆院千葉１０区、当選１０回）が、次期衆院選に立候補せず、今期限りで引退する意向を固めたことがわかった。１７日に正式発表する見込みだ。林氏は既に衆院選不出馬を表明している二階俊博・元幹事長の側近として知られる。林氏が１５日、地元の千葉県銚子市で開いた後援会会合で支援者らに伝えた。千葉１０区の後継については公募を含めて県連と党本部に対応を委ねる考えを示したとい