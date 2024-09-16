【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■職人の手で丁寧に服が作られていく過程と、独創的なスタイルを作り出していくMISAMOのストーリーを絡めた映像に TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの3名からなるユニットMISAMO。 MISAMO JAPAN 2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』（オートクチュール）のAlbum Trailerが公開された。 『HAUTE COUTURE』は、世界にひとつしかないオーダー