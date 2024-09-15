「中国一寒い村」と呼ばれる黒竜江省大興安嶺地区呼中区で12日、今シーズンの秋初めてとなる雪が観測された。中国新聞網が報じた。今シーズンの秋初めてとなる雪が観測された「中国一寒い村」と呼ばれる黒竜江省大興安嶺地区呼中区（写真提供・呼中区党委員会宣伝部）。 大興安嶺林業集団公司・呼中林業局4号と20号展望塔付近では12日12時ごろ，粉雪が舞い始め、その後どんどん強くなって、ぼたん雪へと変わり、4時間ほど降り続け