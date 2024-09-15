フランス遠征中の田口貫太（20＝栗東・大橋）が15日、ロワイヤン競馬場3Rのロワイヤン大賞（芝2900メートル）で犬塚悠治郎氏が所有するサクラチャン（牝5＝小林智）に騎乗、2着に5馬身半差を付けて勝利。海外競馬初勝利を挙げた。田口は7月21日に日本での騎乗を終えて渡仏、2カ月間の武者修行を積んでいる。