Snow Manの佐久間大介が自身のX（旧Twitter）にて、スペインを訪れた際に立ち寄った水族館での自撮りショットを公開した。 写真：佐久間大介が訪れた、スペインの水族館＆スペインのビーチ ■佐久間大介「スペインの水族館」 佐久間は「スペインの水族館」というメッセージとともに、4点の写真を投稿。 1点目は巨大な水槽で優雅に泳ぐサメをバックにした自撮りショット、続く2点目では水槽を指差して中にいるリ&#1