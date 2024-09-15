【北京時事】米中の両国防当局は１４、１５の両日、北京で防衛政策調整協議を開いた。協議は今年１月以来で、台湾や南シナ海問題などについて議論したもようだ。中国側は、軍の最高指導機関である中央軍事委員会の対外交流部門幹部らが出席。米国からは、国防総省のマイケル・チェイス副次官補（中国担当）らが参加した。中国側の発表によると、米中両軍の交流や「共通の関心事項」について意見交換した。台湾や南シナ海問題
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