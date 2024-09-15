台風第14号(プラサン)2024年09月15日22時25分発表 【写真を見る】大型台風14号（プラサン）発生13号に近いルートかこのあとの進路と勢力は気象庁発表 15日21時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    -存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯13度30分 (13.5度)東経143度55分 (143.9度)進行方向、速さ    北 ゆっく