中国初の国産有人飛行船「祥雲」、１機目を納入【新華社南寧9月15日】中国が独自に開発した初の有人飛行船「祥雲」AS700が14日、最初の顧客で航空サービスなどを手がける広西桂林方舟通用航空に納入された。同機は引き渡し現場の広西チワン族自治区桂林市陽朔県から垂直離陸し、周辺の多くの景勝地を回ってスタート地点に着陸、デモ飛行を成功させた。製造元の航空機大手、中国航空工業集団（AVIC）は、同機が研究開発から生産、