女優の新木優子（30）が15日、自身のインスタグラムを更新。大胆なオフショル私服姿を公開し反響を呼んでいる。この日「打ち合わせの日の私服」と書き出すと、ブラックのオフショルダーのトップスにゆったりとしたデニムを合わせ、髪を後ろでまとめたコーデをアップ。笑顔のショットや後ろを振り返り、美背中を披露する姿も見せた。そして「tops @snidel_official、shirt @coel.official、bottom @johnlawrencesullivan