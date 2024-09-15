気象台は、午後11時1分に、洪水警報を出雲市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・出雲市に発表東部では、15日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害15日夜遅くに警戒・浸水15日夜遅くに警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報15日夜遅くに警戒■出雲市□洪水警報【発表】15日夜遅くに警戒