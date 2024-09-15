「かつみさゆり」のさゆり（55）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（後4・00）に出演。SNSでの活動について語る場面があった。さゆりは現在、「55歳の美魔女」としてSNSで大バズり中。メイク動画や流行のダンス動画を投稿し、SNS動画の総再生回数は2.8億回を突破した。さゆりは、バズるコツを聞かれ「同じ動画でも、TikTok、インスタグラム、YouTubeでバズり方が全然違うんですよ。だからよく分かんないんで、と