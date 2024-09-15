YouTubeチャンネル「thechicagoway」では、礼儀正しくドアから家に入るコーギーの様子が配信され、動画のコメント欄には「めちゃくちゃかわいい！」「何度見ても笑ってしまう」など絶賛の声が続出しました。続いて入ってくる……かと思いきや注目を集めたのは「Corgis and doors」という動画。飼い主が触っているのは、枠だけでガラスも網戸も付いていない通り抜け可能なドア。飼い主が外から家の中に入ると、2匹のコーギー