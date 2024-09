毎日しっかり眠った方がいいと頭ではわかっていても、忙しい平日はつい睡眠時間が短くなってしまい、代わりに休日にたくさん眠っているという人は多いはず。新たな研究では、たとえ平日の睡眠時間が短くても、週末にたくさん眠ることで心臓病のリスクが最大20%低下することがわかりました。Catching up on sleep on weekends may lower heart disease risk by up to 20% | ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/releases/202