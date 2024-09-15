TBS系日曜劇場「ブラックペアンシーズン2」の最終回が15日、放送され、ネット上では「涙が出た」「感動した」の声が続出した。2018年4月期に同枠で放送された「ブラックペアン」の続編。シーズン1から6年後の世界を描いた。主演の二宮和也はシーズン1で演じた天才的な技術を持つ外科医・渡海征司郎に続き、今作では人も金をももてあそぶ悪魔のような世界的天才外科医・天城雪彦を演じた。最終回後、「天城先生」がX（旧ツイ