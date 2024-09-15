タレントの中山秀征（５７）が１５日、都内で「カラオケまねきねこｐｒｅｓｅｎｔｓＨＩＤＥＬＩＶＥ２０２４ＴＯＯＭＵＣＨＮＩＧＨＴ今夜も最高！」を開催した。１７年から「一緒に楽しめるライブ」をコンセプトに３年連続で開催したが、２０年以降はコロナ禍の影響で休止。約４年ぶりに復活したステージで、中山は「ギャランドゥ」（西城秀樹）や「祭りのあと」（桑田佳祐）などを披露し、「本当に最高の夜に