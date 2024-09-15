【モデルプレス＝2024/09/15】嵐の二宮和也が主演を務めるTBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン２』（毎週日曜よる9時〜※最終話は25分拡大）の最終話が、15日に放送された。二宮と役のリンクが話題を集めている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ブラックペアン２」オペ室で「VIVANT」キャスト3人が奇跡の再会◆二宮和也主演「ブラックペアン シーズン２」海堂尊氏の小説「ブレイズメス1990」「スリジエセンター1991」（講談社文