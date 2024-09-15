政府は来年度、東京・霞が関の「領土・主権展示館」での発信を強化する。固有の領土である北方領土（北海道）や竹島（島根県）、尖閣諸島（沖縄県）に関する歴史や自然環境などを紹介する展示スペースを増やし、日本の主権に対する理解を広げる狙いがある。展示館は２０１８年１月に東京・日比谷で開館し、２０年に霞が関に移転した。現在の延べ床面積は約６７０平方メートルだが、空きスペースを利用して約３００平方メートル