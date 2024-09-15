Leicaカメラ搭載の次期フラッグシップスマホ「Xiaomi 14T」シリーズが9月26日にいよいよ正式発表！日本でも発売へXiaomiは12日（現地時間）、同社が展開する「Xiaomi」ブランドの次期フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 14T」シリーズのグローバル向け発表会「Xiaomi Launch September 2024」（ http://s.mi.com/wdRu-Q84 ）をドイツ・ベルリンにて現地時間（CEST）の2024年9月26日（木）14：00から開催するとお知ら