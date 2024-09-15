15日午後10時30分、栃木県と気象台は、大田原市、那珂川町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。≪全警戒解除≫雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・大田原市・那珂川町