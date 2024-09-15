二宮和也主演のTBS系日曜劇場「ブラックペアンシーズン2」（午後9時）最終回が15日、放送された。（以下、一部ネタバレがあります。）最終回は、二宮演じる心臓外科医・天城雪彦が、8年前に父・天城司が手術を成功させられなかった患者「徳永」の心臓手術に挑んだ。雪彦がマスターしている術式「ダイレクト・アナストモーシス」について、天城の所属する東城大医学部付属病院院長の佐伯教授（内野聖陽）からは、司、さらにシーズ