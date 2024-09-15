[9.15 プレミアリーグ第4節](Tottenham Hotspur Stadium)※22:00開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 13 デスティニー・ウドジェDF 17 クリスティアン・ロメロDF 23 ペドロ・ポロDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 10 ジェームズ・マディソンMF 21 デヤン・クルゼフスキMF 30 ロドリゴ・ベンタンクールFW 7 ソン・フンミンFW 19 ドミニク・ソランケFW 22 ブレナン・ジョンソン控えGK 20 フ