ソフトバンク３―０オリックス（パ・リーグ＝１５日）――ソフトバンクが延長戦を制し、６連勝で１２球団一番乗りの８０勝に到達。十二回、栗原の適時打で均衡を破った。オリックスは十一回のサヨナラ機を生かせず５連敗。◇西武７―１ロッテ（パ・リーグ＝１５日）――西武が効果的に得点し、快勝。三回に西川の二塁打で勝ち越し、終盤には源田、佐藤龍が本塁打を放った。今井は１２奪三振。ロッテ・佐々木は危険球で降板した