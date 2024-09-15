◇セ・リーグ阪神2―1ヤクルト（2024年9月15日甲子園）阪神は2回に佐藤輝の14号、前川の4号と連続本塁打が飛び出し、3連勝で貯金を10とした。阪神の左打者が浜風が強い甲子園で連続本塁打するのは、05年10月4日の横浜戦で林威助、金本知憲以来、実に19年ぶり。佐藤輝の本塁打は打球速度178キロで甲子園で計測が始まって以来、日本人最速。前川は甲子園初本塁打。2人のお立ち台を収録した。――佐藤選手です。「ありが