◇F1第17戦アゼルバイジャンGP（2024年9月15日バクー市街地コース＝1周6.003キロ×51周）2番手からスタートしたマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が1時間32分58秒007で第13戦ハンガリーGP以来、4戦ぶり今季2勝目を挙げた。ポールポジション（PP）から出たフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位。3位には5番手スタートのメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が入った。スタートからトッ