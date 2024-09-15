【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・赤星優志―中日・松木平優太（１４時・東京ドーム）◆阪神・大竹耕太郎―ヤクルト・小川泰弘（１４時・甲子園）◆広島・森下暢仁―ＤｅＮＡ・東克樹（１４時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆楽天・岸孝之―日本ハム・金村尚真（１３時・楽天モバイル）◆西武・武内夏暉―ロッテ・田中晴也（１３時・ベルーナドーム）◆オリックス・曽谷龍平―ソフトバンク・石川柊太（１４時