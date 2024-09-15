直属の上司との相性が悪いと、日々の仕事を進めるのにも苦労を伴います。30代半ばの頃に40代の女性上司に振り回され続けてきた女性の苦悩を、メンタル心理カウンセラーの並木まきがお届けします。昇進と同時に異動！ しかし上司の性格に裏表が…綾さん（仮名）は20代の頃から仕事一筋で、恋愛よりも仕事を最優先してきたタイプ。念願の昇進が叶い、新しい部署に配属されたまでは良かったのですが、直属の上司になった女性との折り