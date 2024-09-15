ヨーロッパ在住のファッションジャーナリスト、平野秀美さんのファッションスナップレポートです。今回はファッションウイーク期間中に見かけたおしゃれなバッグをピックアップ！1. 巨大なハンドバッグインパクトのある巨大なバッグ！きれいなスカイブルーがよりかわいらしさを強調しているよう。おしゃれさんが持つと欲しくなってしまいます。ここまで大きいと、たっぷり荷物も入りそうですが、バッグの中身はあまり入れないほ