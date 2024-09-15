anan2404号スペシャルエディションの表紙が大きな話題を呼んだ、バスケットボール男子日本代表・比江島慎選手と河村勇輝選手。パリオリンピックを終えた二人のインタビューをお届けします！写真上・比江島慎選手、下・河村勇輝選手比江島 慎「最後の大会として悔いなく挑みたいと決めていました」望んでいた結果には届きませんでしたが、惨敗だった前回の東京オリンピックとは全く違い、相手をあと一歩のところまで追い詰めた試合