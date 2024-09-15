【モデルプレス＝2024/09/15】日向坂46の小坂菜緒が、女優の吉高由里子が主演を務めるNHK大河ドラマ「光る君へ」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第35回に出演。本作に出演した感想や、撮影時のエピソードを明かした。【写真】日向坂46小坂菜緒、高杉真宙とハグ◆小坂菜緒「光る君へ」で大河ドラマ初出演藤原惟規（高杉真宙）の恋人・斎院の中将を演じた小坂。同