「テニス・国別対抗戦デビス杯ワールドグループ１部・日本３−１コロンビア」（１５日、有明コロシアム）前日２連勝で迎えた日本は、第３試合のダブルスで錦織圭に代えて望月慎太郎を起用し、綿貫陽介のペアで臨んだが、７−６、２−６、３−６で敗れた。続く第４試合のシングルスでは、世界ランク５４位のエース西岡良仁が同２３７位のニコラス・メヒアを７−５、６−４で撃破。酷暑でヒートルールが適用されるなど波乱含みの