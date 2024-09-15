埼玉県所沢市にある、西武新宿線の「航空公園駅」。大東建託が実施した「街の住みここち（駅）ランキング2024 埼玉県版」では、6位にランクインしています。「航空公園駅」はなぜ人気があるのか、実際に居住者が感じている“住みここち”の良さを探るべく、駅周辺を探索してみました。航空公園駅の家賃相場は？西武新宿線の航空公園駅。西武池袋線が乗り入れる「所沢駅」の隣駅で、「高田馬場駅」まで約36分、新宿区歌舞伎町1丁目