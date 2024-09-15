俳優の吉高由里子が主演を務める、大河ドラマ『光る君へ』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第35回「中宮の涙」が15日に放送され、源為理の娘・斎院の中将を演じた日向坂46の小坂菜緒が大河ドラマデビューを飾った。【濃厚ラブシーン】吉高由里子に柄本佑が覆いかぶさって…主人公・紫式部／まひろは、千年の時を超えるベストセラー『源氏物語』を書きあげた女性。「光源氏」の恋愛ストーリーの原動力は秘めた情熱と想像力