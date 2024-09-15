15日午後6時ごろ、さいたま市大宮区の東北新幹線大宮駅の下りホームで、男性が線路に転落した。JR東日本によると、非常停止ボタンが押され、東北、上越、北陸の各新幹線計10本が最大27分遅れ、約4600人に影響した。男性は救助された。