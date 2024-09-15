◇パ・リーグ西武―ロッテ（2024年9月15日ベルーナD）今季限りで現役を引退する西武・金子侑司外野手（34）が15日、引退試合に「1番・左翼」で先発出場した。7回に“ねこげん”の仲良しコンビで知られた源田壮亮内野手（31）が本塁打で金子侑の花道を飾った。4−1の7回2死二塁、源田は右翼ポール際への3号2ランを放った。二塁上にいた金子侑には得点がついた。源田が生還すると、2人は抱き合って喜んだ。ネット上では2