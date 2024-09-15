＜大相撲九月場所＞◇中日◇15日◇東京・両国国技館「躍動する筋肉」「野生味あった」ーー。“バキバキ筋肉”三段目イケメン力士の美しい体、そして土俵際に追い込まれてからの力強い勝ちっぷりに称賛コメントが寄せられる一幕があった。【映像】全身“バキバキ”19歳のイケメン力士（全身ショット有り）注目を集めたのは三段目五十三枚目・雷道（雷）。埼玉県草加市出身、平成17年（2005年）生まれ19歳の雷道は、元小結・垣添