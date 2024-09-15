第30回西関東吹奏楽コンクールの小学生の部、高校Bの部と第30回西関東小学生バンドフェスティバル（ともに西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が15日、埼玉県所沢市の所沢市民文化センターで開かれ、新潟、群馬、山梨、埼玉の4県の代表30団体が出場した。【写真】大会唯一の高校生指揮者が大人顔負けの指揮を披露東関東吹奏楽コン審査の結果、吹奏楽コンクールの小学生では、さいたま市立大宮南、さいたま市立宮原の2団体、